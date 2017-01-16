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Власти Косово не пустили поезд из Сербии


16.01.2017   11:27
Полицейские частично признанной Республики Косово блокировали прибытие поезда с территории Сербии с надписью «Косово — это Сербия» на вагонах. Об этом сообщает Reuters.

Президент Косово Хашим Тачи сообщил, что это он приказал правоохранительным органам не пускать поезд на территорию республики, поскольку его прибытие не было оговорено с властями Косово.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что впоследствии дал указание вернуть этот поезд обратно в Белград из приграничного города Рашки.

Ранее стало известно, что французский суд постановил освободить экс-премьера Косово Рамуша Харадиная, которого задержали 5 января.






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