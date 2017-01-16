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«Национальное движение» призывает Мерабишвили зафиксировать свою позицию по поводу раздела партии
16.01.2017 13:27
По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Ники Мелия, генеральный секретарь Вано Мерабишвили должен зафиксировать свою позицию относительно процессов в партии.
Как заявил Мелия газете «Квирис Палитра» («Палитра недели»), существует множество средств, для того, чтобы Мерабишвили смог зафиксировать свою позицию.
«Вано Мерабишвили – политзаключенный, которого Иванишвили закрыл в четырех стенах. Однако существует множество средств для того, чтобы генеральный секретарь партии сказал то, что должен сказать. Тем более, когда из партии уходит малая команда, до съезда мы должны знать, он остается с нами или последует за крылом Угулава-Бокерия. Надеюсь, его позицию мы узнаем в ближайшие дни», - отметил Мелия.
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