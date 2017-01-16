NDI: Большинство не знает, чем занимаются мэрия и городское собрание

16.01.2017 13:57 NDI публикует первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в Грузии в ноябре-декабре 2016 года.



На вопрос: насколько Вы согласны или не согласны, что местное правительство осуществляет значимые для вас изменения, 49% отвечают положительно, 46% отрицательно. По сравнению с апрельским исследованием 2014 года оба ответа возросли на 4 пункта.



На вопрос, насколько Вы довольны, или недовольны работой следующих учреждений:



-работой городского собрания довольны 37%, недовольны 23%, не знают – 38%.



-работой мэрии довольны 33%, недовольны 27%, не знают – 40%.



На вопрос, имели ли Вы соприкосновение с этими учреждениями в течение последних 12 месяцев, в связи с городским собранием отрицательно ответили 86%, а с мэрией - отрицательно ответили 67%.



Полевые работы исследования были проведены по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента.

Погрешность результатов +/- 1.8%.



Исследования NDI финансирует Шведское агентство международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.

















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