Борьба за статус главной оппозиционной партии

16.01.2017 14:43 На оппозиционном поле место главной оппозиционной партии вакантно и основная борьба за него пойдет на выборах в органы местного самоуправления, которые покажут, какие партии смогли выжить и смогут стать в будущем влиятельной силой №1, а какие - №№2-3. После разделения «Национального движения» на политическом фланге возник нонсенс - статус главной оппозиции формально остается не у «Национального движения», получившего 27% мест в парламенте, а у «Европейской Грузии» Угулава-Бокерия, притом что рейтинг этой партии никому не известен, как и то, смогла ли бы эта сила войти в парламент с таким названием или осталась бы вне законодательного органа, пишет газета «Резонанси».



Несмотря на то, что до новых парламентских выборов доставшийся готовым статус главной оппозиции останется у «Европейской Грузии», по словам политологов, сейчас для всей оппозиции особое значение приобретают выборы в органы местного самоуправления. Они будут тестом не только на то, какая из групп «Нацдвижения» имеет больше сторонников, но и на то, смогут ли остальные оппозиционные силы извлечь выгоду из распада главной оппозиционной силы и стать влиятельной оппозицией. Таким образом, эти считающиеся второстепенными выборы приобретают большое значение. Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что эти выборы и у нас, и в других странах считаются второстепенным событием после парламентских и президентских выборов, но хороший результат на этих выборах будет свидетельствовать о многом.



Для оппозиции осенью начинается большая борьба. Мы увидели, что на прошлых местных выборах «Альянс патриотов» показал хороший результат, что в 2016 году укрепило их позицию на парламентских выборах. Так что местные выборы являются неким трамплином, а распад «националов» внес в этот процесс больше азарта», - заявил Сакварелидзе.



Ректор дипломатической академии Сосо Цинцадзе говорит, что внимание к местным выборам так резко возросло впервые и если внепарламентская оппозиция сможет объединиться, то благодаря распаду «националов» они смогут сыграть роль главной оппозиции. В противном случае, де-юре главной оппозицией будет партия Бокерия-Угулава, а де-факто - «Нацдвижение» Михеила Саакашвили.



Примечательно, что у нас сегодня есть парламент, который вообще не отражает картину голосования. «Грузинская мечта», которую поддержало лишь 48% избирателей, получила конституционное большинство и 116 мандатов (77% мест). У занявшего второе место с 27% голосов «Национального движения» осталось лишь 6 мандатов, как и у «Альянса патриотов», набравшего 5%. А самой многочисленной оппозицией в парламенте с 21 мандатом является недавно созданное движение «Европейская Грузия», за которое избиратели вообще не голосовали. Сакварелидзе говорит, что статус ведущей оппозиции следующие 4 года останется у «Европейской Грузии», но параллельно начинается очень интересный процесс.



«Если оппозиционные партии, в первую очередь «националы», смогут одержать уверенную победу на местных выборах, они получат какую-то часть органов местного самоуправления и смогут создавать властям проблемы из регионов», - заключил респондент.















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