Делегация Грузии не будет участвовать в инаугурации Трампа

16.01.2017 15:22 Согласно протоколу, на инаугурации Дональда Трампа ни одна иностранная, в том числе делегация Грузии присутствовать не будет, - об этом заявляют в Министерстве иностранных дел Грузии.



Ведомство отмечает, что на церемонии нового президента США будет представлена грузинская дипломатическая миссия, как и в случае с другими странами.



«Повестка дня администрации Белого дома такова, что на инаугурации не присутствует ни одна иностранная делегация. Присутствуют лишь аккредитованные в США дипломатические миссии, а не приглашенные гости, т.е. иностранные делегации и гости высокого ранга не приглашены», - заявляют в грузинском МИДе.



Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января и по счету 45-й президент официально приступит к исполнению своих полномочий. На инаугурации Дональда Трампа будет присутствовать и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.















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