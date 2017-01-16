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Байден призвал Украину укреплять антикоррупционные ведомства


16.01.2017   15:57
Вице-президент США Джозеф Байден призвал Украину продолжать борьбу с коррупцией и усиливать работу антикоррупционных органов.

Об этом он сказал во время оглашения совместного с Президентом Петром Порошенко заявления для СМИ, сообщает Укринформ.

«Очень важно, чтобы вы и впредь укрепляли все свои антикоррупционные ведомства, избавились от тех, кто хочет вернуть Украину к кумовству и клептократии», - сказал Байден.

Вице-президент США подчеркнул, что коррупция в государстве до сих пор является «раковой опухолью, которая продолжает разъедать демократию Украины изнутри», однако отметил, что недавно созданные НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура «могут повлиять на ситуацию при наличии соответствующих ресурсов».







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