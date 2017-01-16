|
Байден призвал Украину укреплять антикоррупционные ведомства
16.01.2017 15:57
Вице-президент США Джозеф Байден призвал Украину продолжать борьбу с коррупцией и усиливать работу антикоррупционных органов.
Об этом он сказал во время оглашения совместного с Президентом Петром Порошенко заявления для СМИ, сообщает Укринформ.
«Очень важно, чтобы вы и впредь укрепляли все свои антикоррупционные ведомства, избавились от тех, кто хочет вернуть Украину к кумовству и клептократии», - сказал Байден.
Вице-президент США подчеркнул, что коррупция в государстве до сих пор является «раковой опухолью, которая продолжает разъедать демократию Украины изнутри», однако отметил, что недавно созданные НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура «могут повлиять на ситуацию при наличии соответствующих ресурсов».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна