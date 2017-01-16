Президент Грузии выразил соболезнования президент Кырыгызстана

16.01.2017 16:10 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 января в телефонном разговоре выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и всему народу страны в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета вблизи Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Утром 16 января недалеко от аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747», совершавший рейс из Гонконга в Бишкек. В результате, по предварительным данным, подтверждена гибель 31 человека.















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