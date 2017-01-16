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Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии


16.01.2017   17:52
Новоназначенный новый посол Республики Азербайджан в Грузии Дурсун Гасанов вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Грузии Михаилу Джанелидзе.

На встрече стороны с удовлетворением отметили дружественные и партнерские отношения, существующие между двумя странами, подчеркнули активные связи между народами и регионом.

По сообщению пресс-службы ведомства, стороны говорили об актуальных вопросах, существующих в повестке дня отношений двух стран.

Министр иностранных дел поздравил азербайджанского дипломата с назначением послом в Грузии, и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Со своей стороны Дурсун Гасанов еще раз подтвердил поддержку Азербайджана в адрес Грузии, и выразил готовность, максимально содействовать углублению сотрудничества между двумя странами в разных сферах.







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