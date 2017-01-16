Севдия Угрехелидзе: Остаюсь независимым депутатом городского собрания

16.01.2017 18:58 Остаюсь независимым депутатом городского собрания, поскольку выбор одной стороны означает противостояние с другой стороной - заявила Севдия Угрехелидзе на брифинге в городском собрании Тбилиси.



"Сейчас, когда Грузия стоит перед большими опасностями благодаря коллаборационистской власти и неформальному правителю олигарху, для меня совершенно непонятно расчленение оппозиционных политических сил из-за тактической разницы и личностной несовместимости. Поскольку выбор одной какой-либо стороны в данных условиях означает противостояние с другой, для чего лично у меня нет никакого основания, я не вступаю ни в какую фракцию, и остаюсь независимым депутатом городского собрания"- заявила Севдия Угрехелидзе.



По ее же словам, она не собирается писать заявление о выходе из рядов партии "Единое национальное движение", и остается старым членом ЕНД, "если эта партия сохранит свое лицо".



На брифинге Севдия Угрехелидзе вспомнила также период своей деятельности, в частности то, что принимала участие в выборах городского собрания в 2002 году, во время чего председателем городского собрания стал Михеил Саакашвили, и в течение ряда лет работала в мэрии в бытность Гиги Угалава мэром. По заявлению Севдии Угрехелидзе, этот период был периодом развития для страны и города, исходя из этого, она сожалеет о процессах, происходящих сегодня в "Национальном движении".



До конца 2016 года Севдия Угрехелидзе была председателем фракции "Единое национальное движение" в городском собрании. С 1 января ее на этом посту сменил Мамука Ахвледиани.



Напомним, что часть лидеров ЕНД покинула партию и объединилась в новой политической организации под названием "Европейская Грузия". Из 27 депутатов парламента от ЕНД в новую организацию перешел 21 депутат.

















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