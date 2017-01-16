ЕНД в парламенте будет иметь всего 7 депутатов

16.01.2017 19:58 После раскола "Единого национального движения" у партии в парламенте будет всего 7 депутатов.



Как известно, у партии в парламенте были две фракции, в частности фракция "Единое национальное движение" и "Национальное движение - за лучшее будущее", всего с 27 депутатами.



Председателем первой фракции был Ника Мелия, и в нее входили: Ираклий Абесадзе, Давид Бакрадзе, Акакий Бобохидзе, Гига Бокерия, Тинатин Бокучава, Хатуна Гогоришвили, Тенгиз Гунава, Лаша Дамения, Георгий Канделаки, Заза Кеделашвили, Ирма Надирашвили, Коба Накопия, Рамаз Николаишвили, Серго Ратиани, Азер Сулейманов, Лела Кебурия, Георгий Гвиниашвили, Мамука Чиковани, Георгий Церетели, Зураб Чиаберашвили.



Из перечисленных членов в "Национальном движении" остались только пять депутатов: Ника Мелия, Тинатин Бокучава, Азер Сулейманов, Рамаз Николеишвили, и Коба Накопия.



Что касается фракции "Национальное движение - за лучшее будущее", в нее входили шесть депутатов: председатель-Елена Хоштария; Члены: Роман Гоциридзе, Серго Капанадзе, Отар Кахидзе, Саломэ Самадашвили, Георгий Тугуши. Из них из партии не ушли только два депутата, Роман Гоциридзе и Саломэ Самадашвили.



Следовательно, "Национальное движение" осталось в парламенте в составе из семи депутатов, это: Ника Мелия, Тинатин Бокучава, Азер Сулейманов, Рамаз Николаишвили, Коба Накопия, Роман Гоциридзе, Саломэ Самадашвили.

















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