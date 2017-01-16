Угулава утверждает, что Иванишвили выпустил его из тюрьмы в результате международного давления

16.01.2017 20:48 Иванишвили выпустил меня в результате давления, которое оказывалось в течение всего этого времени со стороны международных партнеров, - заявил экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава в эфире “TV Pirveli”.



По заявлению бывшего члена «Национального движения», после выборов правительству Грузии были предъявлены три основных требования, в том числе - поэтапное освобождение политзаключенных. По заявлению Угулава, суд не принимает решения так, чтобы не спросить мнение правительства, власти, Иванишвили или прокуратуры.



«Меня посадил Иванишвили и, разумеется, этот суд не принимает решения так, чтобы не спросить у правительства, власти, Иванишвили, прокуратуры. Иванишвили выпустил меня в результате того давления, которое было в течение всего этого времени со стороны международных партнеров. После выборов, правительству было предъявлено три требования – оставить в покое «Рустави 2», не должно быть в стране новых политических репрессий и поэтапно должны быть выпущены политзаключенные. Для меня самым тяжелым является то, что второе требование – это продажа воздуха, так как Иванишвили не нужны новые политические репрессии, сегодня не та ситуация. В плане третьего требования, естественно и не является неожиданным то, что первым оказалось мое дело, так как для «Грузинской мечты» и Иванишвили есть другой более тяжелый вопрос. Иванишвили ни как политик, а как бизнесмен из трех вопросов по двух может бросить кости, то по третьему же - может ударить, поэтому у меня самые плохие ожидания в связи с «Рустави 2», - заявил Гиги Угулава.















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