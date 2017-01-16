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Каладзе должен отчитаться, почему Грузия пошла на уступки «Газпрому» - Капанадзе


16.01.2017   21:12
Парламентское меньшинство поставит на заседании бюро парламента Грузии вопрос о вызове главы Минэнергетики на заседание меньшинства в связи с «Газпромом».

Как заявил журналистам перед заседанием бюро оппозиционный депутат, вице-спикер Серги Капанадзе, больше они слышали от представителей «Газпрома», чем от министра энергетики Грузии Кахи Каладзе.

По его словам, Каха Каладзе обязан прийти в парламент, и детально ответить на существующие вопросы.

«Соглашение, которое министр Каладзе заключает с «Газпромом», вредит нашим интересам. Проблему очень скоро каждый из нас ощутит. Каладзе обязан дать отчет и сказать, почему конкретно это соглашение хорошее, как он говорит. Мы видим, что выпускаем из рук рычаг, который в течение лет у нас был в отношении России, и экономически получаем плохой результат. Поэтому Каладзе должен прийти и объяснить, почему «Газпром» говорил с ультиматумом в тех условиях, когда по этой теме у нас была очень сильная позиция и почему после этого мы уступили», - заявил журналистам Серги Капанадзе.






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