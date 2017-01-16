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Бывшие члены ЕНД создали фракцию «Тбилиси» в столичном муниципальном собрании


16.01.2017   21:22
В тбилисском муниципальном собрании (сакребуло) новые фракции для регистрации обратились официально письменно к председателю сакребуло и комиссиям. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель фракции «Единое национальное движение» в сакребуло Ираклий Надирадзе.

По словам Ираклия Надирадзе, сегодня в сакребуло прошло заседание фракции «Национальное движение» и они официально письменно обратились к председателю муниципального собрания и соответствующим комиссиям, чтобы были зарегистрированный новые фракции.

«Как известно, несколько наших коллег покинули «Нацдвижение» и присоединись к малой группе Гиги Бокерия. Соответственно, «Национальное движение» было сформировано в новом виде. «Национальное движение» в тбилисском сакребуло и Грузии опять-таки остается главной оппозиционной силой и продолжает борьбу с режимом Бидзины Иванишвили. Соответственно, мы будем самыми активными и у нас будет большая поддержка со стороны нашего населения и избирателя», - заявил Ираклий Надирадзе.

По его словам, в тбилисском сакребуло у депутатов «Национального движения» было две фракции: фракция «Единое национальное движение» и фракция «Национальное движение - Тбилиси». Бывшие члены «Единого национального движения» создали отдельную фракцию, которая будет функционировать под названием «Тбилиси».






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