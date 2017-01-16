Бывший член ЕНД Рамаз Николаишвили стал независимым депутатом

16.01.2017 21:36 "Единое национальное движение" лишилось меньшинства в парламенте Грузии, сообщают в пресс-службе законодательного органа. Сегодня бюро парламента приняло к сведению факт переименования фракций ЕНД.



В конце недели большая часть лидеров ЕНД объявила об уходе из партии. Среди покинувших партию оказался 21 депутат из 27 прошедших в парламент от ЕНД.



После ухода из партии депутаты приняли решение присоединиться к партии "Европейская Грузия" и переименовать парламентские фракции.



Теперь фракции "Единое национальное движение" и "Национальное движение за продвижение Грузии" будут называться "Европейская Грузия" и "Европейская Грузия для лучшего будущего". Возглавят фракции Серго Ратиани и Элене Хоштария.



"Согласно регламенту парламента, бюро не принимает решения. Эта информация просто сообщается председателю парламента и комитету по процедурным вопросам, а комитет сообщает об этом на заседании парламента", — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



Кром этого, бюро парламента приняло к сведению решение бывшего члена ЕНД Рамаза Николаишвили стать независимым депутатом.



Ника Мелия, Роман Гоциридзе, Саломе Самадашвили, Тинатин Бокучава и Лаша Дамения, которые остались в рядах ЕНД, ищут соратников. Они должны сформировать новую фракцию в парламенте после официального объявления на заседании парламента о переименовании. Решение о дальнейшей работе этих депутатов в парламенте будет принято 20 января на съезде партии.



ЕНД раскололось на две группы, одну из которых возглавляют экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, депутат Гига Бокерия и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, а вторую — сторонники бывшего министра обороны Ахалая, ближайшие соратники экс-президента Саакашвили.

















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