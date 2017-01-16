|
Бывший член ЕНД Рамаз Николаишвили стал независимым депутатом
16.01.2017 21:36
"Единое национальное движение" лишилось меньшинства в парламенте Грузии, сообщают в пресс-службе законодательного органа. Сегодня бюро парламента приняло к сведению факт переименования фракций ЕНД.
В конце недели большая часть лидеров ЕНД объявила об уходе из партии. Среди покинувших партию оказался 21 депутат из 27 прошедших в парламент от ЕНД.
После ухода из партии депутаты приняли решение присоединиться к партии "Европейская Грузия" и переименовать парламентские фракции.
Теперь фракции "Единое национальное движение" и "Национальное движение за продвижение Грузии" будут называться "Европейская Грузия" и "Европейская Грузия для лучшего будущего". Возглавят фракции Серго Ратиани и Элене Хоштария.
"Согласно регламенту парламента, бюро не принимает решения. Эта информация просто сообщается председателю парламента и комитету по процедурным вопросам, а комитет сообщает об этом на заседании парламента", — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
Кром этого, бюро парламента приняло к сведению решение бывшего члена ЕНД Рамаза Николаишвили стать независимым депутатом.
Ника Мелия, Роман Гоциридзе, Саломе Самадашвили, Тинатин Бокучава и Лаша Дамения, которые остались в рядах ЕНД, ищут соратников. Они должны сформировать новую фракцию в парламенте после официального объявления на заседании парламента о переименовании. Решение о дальнейшей работе этих депутатов в парламенте будет принято 20 января на съезде партии.
ЕНД раскололось на две группы, одну из которых возглавляют экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, депутат Гига Бокерия и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, а вторую — сторонники бывшего министра обороны Ахалая, ближайшие соратники экс-президента Саакашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна