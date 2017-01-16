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Квирикашвили выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Бишкеком
16.01.2017 21:39
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования кыргызскому народу в связи авиакатастрофой, произошедшей вблизи аэропорта «Манас».
В телеграмме глава правительства подчеркнул, что с глубокой скорбью воспринял печальные известия о крушении самолета, повлекшего гибель множества людей.
По словам премьера, в Грузии разделяют боль и скорбь дружественного народа Кыргызской Республики.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, дружественному кыргызскому и турецкому народам и их правительствам», -- говорится в соболезновании.
Сегодня утром под Бишкеком потерпел крушение грузовой самолет, летевший из Гонконга в Турцию. Сообщается, что принадлежащий турецкой компании лайнер шел на посадку в аэропорт Манас для дозаправки. Самолет не долетел по посадочной полосы и упал на жилые дома. По информации МЧС Кыргызстана, погибли по меньшей мере 37 человек, в основном это жители расположенного рядом с аэропортом массива.
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