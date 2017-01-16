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Саакашвили утверждает, что не участвовал в формировании избирательного списка ЕНД


16.01.2017   21:58
Саакашвили утверждает, что не участвовал в формировании избирательного списка партии "Единое национальное движение" к парламентским выборам 2016 года. Об этом он заявил в интервью телекомпании "Рустави 2".

Экс-президент также отметил, что группа, которая руководила партией в его отсутствии и на днях откололась от партии, отказалась проводить съезд с целью формирования избирательного списка.

"Они не допустили проведения съезда. Наверно потому, что если бы прошел съезд, в списке была бы другая конфигурация. Были бы другие кандидаты. А тут была группа, которая, если хорошо присмотреться, их абсолютное большинство вместе работало, являются друзьями, близкими, и, к сожалению, были заметны признаки непотизма", - заявил Саакашвили.

На вопрос ведущего, пытался ли Саакашвили помешать этому, экс-президент отметил, что перед выборами у него не было таких рычагов.

"Если бы мы выиграли первый тур, конечно, победа этих людей была бы очень положительной для страны и тогда у нас были бы совсем другие рычаги, так как в таком случае мне предоставилась бы возможность вернуться в стране. Там уже по-другому бы навели порядок. В итоге, народ голосовал не столько за персоны, сколько за идею ЕНД. В том числе голосовавшие за нас голосовали за мое возвращение в Грузию и мое участие в процессах", - отметил экс-президент.






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