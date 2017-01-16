Какая-то часть наших соратников потеряла веру в идею - Саакашвили

16.01.2017 22:05 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал в интервью "Рустави 2" выход части лидеров из состава партии "Единое национальное движение" и назвал это положительным моментом в процессе обновления партии.



Саакашвили отметил, что часть его соратников потеряла "веру в идею".



"У меня осталось впечатление, и так происходит обычно в таких ситуациях, что какая-то часть наших соратников потеряла веру в идею, веру в победу, веру в то, чему мы служили. Может их часть никогда и не верила в то, чему мы служили. Поэтому, когда речь идет о партии, было бы лучше, если их не будет в партии. Часто говорили, что было бы лучше нам примириться. Так не происходит. Партия это политический организм, функцией которой является смена политической реальности. Это возможно лишь в том случае, если она идеологически и идейно чиста, уверена в том, что делает, если действует как единый организм. Если там внутри постоянно имеются разногласия и не могут договориться по главному - идее, практически это наносило лишь вред партии. Остались те, кто верит в идею, кто верит в победу. Теперь та большая часть, которая не давала новым людям продвинуться вперед, тем, кто все эти годы сохранил веру в идею, большой массив отодвинулся в строну и открылся новый путь. Это только положительный момент, я не могу оценивать это иначе", - заявил Саакашвили.



По его словам, на протяжении почти столетий и впервые на постсоветском пространстве Грузия первой смогла создать современную государственность и, как отметил Саакашвили, это сделало Единое национальное движение. Хотя, как заявил экс-президент, между ним и группой лидеров, которая покинула партию, в последнее время были концептуальные споры.



"Разница в концептуальных подходах. Я за то, чтобы мы сами были уверены в том, что делаем, и затем народ потянется за нами, но не наоборот - чтобы мы подстраивались к сиюминутной тенденции того, что понравится услышать народу сейчас. Это разные вещи. Конечно, народ в первую очередь, но народ ведь идет за теми, кто уверен в себе. Харизма ведь не является выражением лица или как выглядишь, харизма это уверенность в себе, и когда уверен в идее, когда тобой движет нечто большее, чем данность момента. Они вышли потому, что не пошли к своему народу. Они проиграли битву не мне. Это было признание поражение. Они проиграли битву нескольким десяткам тысячам активистов. Они изначально не захотели вести диалог с активистами. Они почему-то считали, что являются особой группой, под которую все должны подстраиваться", - заявил Саакашвили.



Он отметил, что если бы он хоть раз почувствовал, что народ от него отвернулся, он бы тотчас же ушел.



"Если бы хоть на минуту почувствовал, что народ не хочет меня, меня был никто не опередил сказать, что я ни при чем, я отхожу, но так не произошло. В условиях, когда я ничего не говорил и было инициировано отодвинуть меня в сторону, это вызвало возмущение актива и, и эта активная реакция означает, что они не преданы не лично мне, эти люди преданы идее. Проблема была у этих людей, которые вышли [из партии], они обюрократились, оторвались от народа, было видно по ним, что у них другая мотивация, многие из них перестали верить, многие устали", - заявил Саакашвили.















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