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Генсек НАТО встретится с госминистром Грузии по делам евроатлантической интеграции


16.01.2017   22:20
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет во вторник в Брюсселе встречу с госминистром Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктором Долидзе, сообщила пресс-служба альянса.

Виктор Долидзе примет также участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.

На саммите в Бухаресте в 2008 году страны НАТО договорились, что Грузия станет членом альянса, когда выполнит необходимые для этого условия. НАТО также заявила о готовности оказать Грузии содействие в проведении необходимых реформ.






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