|
Генсек НАТО встретится с госминистром Грузии по делам евроатлантической интеграции
16.01.2017 22:20
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет во вторник в Брюсселе встречу с госминистром Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктором Долидзе, сообщила пресс-служба альянса.
Виктор Долидзе примет также участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.
На саммите в Бухаресте в 2008 году страны НАТО договорились, что Грузия станет членом альянса, когда выполнит необходимые для этого условия. НАТО также заявила о готовности оказать Грузии содействие в проведении необходимых реформ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна