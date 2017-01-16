Главной проблемой Иванишвили являюсь я - Саакашвили

16.01.2017 22:25 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" прокомментировал жесткие заявления вышедшего недавно из тюрьмы экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава.



Саакашвили заявил, что "по-человечески он очень рад, что бывший мэр Тбилиси на свободе".



"Правда, по-человечески я рад, что он на свободе. Молодой человек, полный сил, на несколько лет упекли в тюрьму только за то, что помогал мне как мог, сколько было сил, в развитии Тбилиси. Я за это ему благодарен. Считаю крайней несправедливостью его наказание за это. Знаю и то, что он в основном сидел из-за меня, как и другие политзаключенные. Главной проблемой Иванишвили являюсь я. То, что ты был наказан из-за меня, недостаточная причина, чтобы злиться на меня больше, чем на того, кто несправедливо тебя наказал. Понимаю психологию, когда из-за кого-то тебя наказывают, больно, но ведь и из-за меня тоже не было, было из-за идеи", - отметил Саакашвили.



Напомним, что выйдя из тюрьмы Угулава сделал ряд жестких заявлений в адрес Саакашвили и вместе с рядом бывших лидеров ЕНД покинул партию.















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