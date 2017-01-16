Премьер-министр Грузии посетит Испанию и Швейцарию

16.01.2017 23:58 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 17-21 января примет участие в Международной туристической выставке в Мадриде и Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, рабочий визит Георгия Квирикашвили в Королевство Испания начнется со встречи с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Талебом Рифаи.



По их же информации, запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI и главой испанского правительства Мариано Рахоем.



В рамках рабочего визита в Мадрид премьер-министр Грузии вместе с сопровождающей его делегаций примет участие в Международной туристической выставке и осмотрит грузинское выставочное пространство.

Георгий Квирикашвили также приглашен на приемы, устраиваемые в честь участников Всемирной туристической выставки от имени короля Испании и Всемирной туристской организации.



В грузинскую делегацию, руководимую премьер-министром, входят - глава МИД Михаил Джанелидзе и министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария.



Из Мадрида Георгий Квирикашвили отправится в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В этом году форум проводится под девизом «Ответственное лидерство» и его ведущей темой будет «Четвертая промышленная революция».



На форуме премьер-министр Грузии встретится с представителями мировых экономических кругов. В рамках рабочего визита также запланированы двусторонние политические встречи высокого уровня.















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