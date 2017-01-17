Я не знал о создании «Европейской Грузии» - Михеил Саакашвили

17.01.2017 11:11 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что не знал о создании партии "Европейская Грузия", которая на парламентских выборах 2016 года выступала в блоке с "Национальным движением". По словам Михеила Саакашвили, часть членов, ушедших из партии, заранее рассчитала это.



"Была создана партия "Европейская Грузия", я не знал о том, что его основал отец Церетели. Была готовая платформа, чтобы если не получится план захвата партии, продолжить путь на втором поезде. Своими финансами они поставили на рельсы второй поезд. За несколько месяцев раньше создали параллельную платформу, и параллельный состав.



Более чем 500 000 человек проголосовали за "Национальное движение". Хотя бы один избиратель знал о том, что вместе с "Национальным движением" голосует за "Европейскую Грузию"? Я не знал. Это первая большая ложь, вторая - они же говорили, что Миша не проблема? А сейчас сказали, что главной проблемой является Миша. Они откровенно признали это. Поэтому я говорю, что это хороший урок, который в том числе провели мне.



Народ не забудет людей, которые подошли к этому недобросовестно, поскольку они кинули их. Если бы эта платформа победила, и это в тысячу раз лучше Иванишвили и т.н. "Грузинской мечты", которая является всем, кроме мечты, кошмаром, тогда бы весь расклад был другой, но сейчас арба перевернулась, и показалась дорога"- заявил Михеил Саакашвили.



По словам опального президента, важно, чтобы в партии оставались верные идее люди.

















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