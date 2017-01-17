Первое рабочее заседание Конституционной комиссии состоится 21 января

17.01.2017 11:26 Первое рабочее заседание Конституционной комиссии назначено на 21 января. Уже известны и названия рабочих групп Конституционной комиссии.



21 января с 11:00 до 18:00 в здании парламента Грузии пройдет заседание рабочей группы по основным правам и свободам человека, судебной власти, вопросам преамбулы, общих и переходных положений Конституции Грузии.



Заседание рабочей группы группы по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления назначено на 23 января. Члены комиссии будут работать с 11:00 до 17:00.



27 января с 13:00 до 19:00 состоится заседание рабочей группы по вопросам парламента, пересмотра контроля финансов и Конституции Грузии.



28 января с 11:00 до 18:00 пройдет заседание рабочей группы по вопросам президента, правительства и обороны.



Все четыре заседания пройдут в здании парламента Грузии в Тбилиси.















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