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Первое рабочее заседание Конституционной комиссии состоится 21 января


17.01.2017   11:26
Первое рабочее заседание Конституционной комиссии назначено на 21 января. Уже известны и названия рабочих групп Конституционной комиссии.

21 января с 11:00 до 18:00 в здании парламента Грузии пройдет заседание рабочей группы по основным правам и свободам человека, судебной власти, вопросам преамбулы, общих и переходных положений Конституции Грузии.

Заседание рабочей группы группы по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления назначено на 23 января. Члены комиссии будут работать с 11:00 до 17:00.

27 января с 13:00 до 19:00 состоится заседание рабочей группы по вопросам парламента, пересмотра контроля финансов и Конституции Грузии.

28 января с 11:00 до 18:00 пройдет заседание рабочей группы по вопросам президента, правительства и обороны.

Все четыре заседания пройдут в здании парламента Грузии в Тбилиси.






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