Я думаю не о тех, кто ушел, а о тех, кто придет - Саакашвили

17.01.2017 11:59 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связывает уход нескольких групп из "Единого национального движения" с финансовыми интересами. В связи с уходом последней группы Саакашвили заявил, что эта группа хотела показать "Грузинской мечте", что в отличии от Саакашвили с ними можно говорить:



"Иванишвили все рассчитал, большая часть лидеров партии следовала этому сценарию по разной мотивации. Люди ведь не дураки, все ясно. Это не осуществилось из-за того, что Иванишвили не учел десятки тысячи горячих патриотов, которые заявили, что главными были они, а не люди, находящиеся в кабинетах. Разговор идет не о том, что они идут за Мишей, и хотят вождей, если понадобится, они и Мишу отодвинут в сторону. Эти люди очень образованные, возможно у них нет смекалки как у некоторых, в глазах некоторых умными являются те, кто "и нашим и вашим". Это то выражение, которое я больше всего не терплю. И я, и эти люди не из тех, кто "и вашим, и нашим". Они знают идею. Только идея и идеалисты победят деньги олигарха. Мы не сможем выиграть у него деньгами, коварством, и обманом. В партии остаются идеалисты, некоторые из ушедших распались, некоторые устали, а некоторые продались"- заявил экс-президент.



По словам Саакашвили, для него главное не те, кто ушел, а те, кто присоединится к "Национальному движению", и его идее в будущем.



"Я гораздо больше думаю не о том, кто ушел, а о том, кто придет. Впереди у нас большие свершения"- заявил Михеил Саакашвили.

















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