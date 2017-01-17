«Национальное движение» не будет избирать на съезде председателя партии

17.01.2017 14:27 Работа организационной комиссии по проведению съезда партии "Единое национальное движение" находится в заключительной фазе. По словам члена «Национального движения» Нино Каландадзе, основная часть съезда будет уделена выступлениям политических лидеров. Также будет произведена оценка организационной комиссии.



По информации Нино Каландадзе, будет избран новый состав и новый председатель политсовета, а так же кандидаты на другие управляющие должности.



«Основные акценты будут сделаны на планах партии и том, как она намерена бороться с олигархической властью Иванишвили», - заявила Каландадзе.



Что касается председателя партии, Каландадзе отмечает, что его избрание не произойдет до тех пор, пока не закончатся политические репрессии, в связи с этим вопросом съезд планирует принять декларацию.



Что касается поста генерального секретаря, которую на данный момент занимает Вано Мерабишвили, по словам Каландадзе, поскольку Мерабишвили не зафиксировал свою позицию, он останется на своей должности, выборы генсека проводиться не будут.



По ее словам, седьмой съезд «Национального движения» пройдет 20 января в 14:00 в тбилисском Дворце спорта, для участия в нем уже зарегистрировались 7136 делегатов. Как отмечает Каландадзе, в партии 35 000 зарегистрированных членов, и поскольку большинство из них выражают желание присутствовать на съезде, изготовлены дополнительные пригласительные, получить которые можно в центральном офисе «Национального движения» на Кахетинском шоссе и в президентской библиотеке Саакашвили.



Каландадзе отметила, что в целом в съезде планируется участие 9 000 человек.















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