Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дэвид Петреус: Путин - враг международного порядка


17.01.2017   14:35
Путин - враг международного порядка, который вторгся в Абхазию и т.н. Южную Осетию, - об этом в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» заявил генерал Дэвид Петреус, которого называли в числе кандидатов на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа.

«Голос Америки» поинтересовался у генерала, изменится ли политика США в отношении России после прихода к власти Трампа?

«Подобранные Трампом члены команды национальной безопасности соглашаются с тем, что Владимир Путин не является нашим другом, а по нескольким направлениям он является нашим врагом, а также врагом международного порядка, который вторгся в Абхазию и т.н. Южную Осетию - на территории Грузии; в Крым и Донбасс - на территории Украины; строит авиабазу в Беларуси; имеет 1500 солдат в Молдове.
Если пересмотреть периферии России, можно увидеть попытку заново построить бывший СССР, для чего Путин использует Евразийский экономический союз», - говорит Дэвид Петреус.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия рассматривает Беларусь в качестве основного партнера в сельском хозяйстве
Наш основной винный рынок оказался нестабильным - глава НАВ
Премьер-министр Грузии примет участие в Международной выставке туризма в Испании
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
Кипрская модель объединения Грузии?!
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Первые лица Грузии соболезнуют в связи с авиакатастрофой под Бишкеком
Армянские военные участвуют в учениях в Грузии
Против грозненца Хизриева возбуждено дело о недоносительстве
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна