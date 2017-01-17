Дэвид Петреус: Путин - враг международного порядка

17.01.2017 14:35 Путин - враг международного порядка, который вторгся в Абхазию и т.н. Южную Осетию, - об этом в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» заявил генерал Дэвид Петреус, которого называли в числе кандидатов на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа.



«Голос Америки» поинтересовался у генерала, изменится ли политика США в отношении России после прихода к власти Трампа?



«Подобранные Трампом члены команды национальной безопасности соглашаются с тем, что Владимир Путин не является нашим другом, а по нескольким направлениям он является нашим врагом, а также врагом международного порядка, который вторгся в Абхазию и т.н. Южную Осетию - на территории Грузии; в Крым и Донбасс - на территории Украины; строит авиабазу в Беларуси; имеет 1500 солдат в Молдове.

Если пересмотреть периферии России, можно увидеть попытку заново построить бывший СССР, для чего Путин использует Евразийский экономический союз», - говорит Дэвид Петреус.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

