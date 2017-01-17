Мануэль Вальс: Альянс между Трампом и Путиным - это конец мира

17.01.2017 15:56 Бывший премьер-министр Франции и возможный кандидат на пост президента страны Мануэль Вальс отозвался на заявление Дональда Трампа относительно Евросоюза.



«Между США и Европой подобного никогда не происходило. Америка союзник Европы и нужно, чтобы избранный президент США показал это», - заявил Мануэль Вальс в интервью французскому телеканалу BFMTV.

По его словам, многие думали, что после победы в выборах Дональд Трамп успокоится, «но популист хочет реализовать свою программу».



«То, что он заявил - это провокация, это объявление войны Европе. Он предлагает раскол Европы. Также не следует забывать североатлантический альянс, оборону. Это особенно важно», - заявил бывший премьер-министр Франции.



По словам Мануэля Вальса, «альянс между Трампом и Путиным - это конец мира».



Избранный президент США Дональд Трамп в интервью газетам Times и Bild заявил, что «если бы члены Евросоюза не заставили принимать мигрантов, Британия не вышла бы из Евросоюза. Это стало последней каплей. Люди хотят сохранить свою идентичность. И если спросите меня, то, на мой взгляд, за Британией последуют другие страны», - отмечает Дональд Трамп.















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