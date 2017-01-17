Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генсек НАТО встретился с госминистром Грузии


17.01.2017   18:31
Процесс интеграции Грузии в НАТО развивается динамично и будет успешно продолжаться и в 2017 году. Об этом было заявлено сегодня во время встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с государственным министром Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктором Долидзе.

Как сообщает пресс-служба аппарата госминистра по евроатлантической интеграции, на встрече собеседники обсудили планы дальнейшего сотрудничества Грузии с Североатлантическим блоком и процесс интеграции Грузии в альянс.

Виктор Долидзе поблагодарил Йенса Столтенберга за твердую поддержку евроатлантического вектора грузинской политики.

Кроме этого, на встрече в Брюсселе стороны обсудили процесс имплементации Существенного пакета Грузия-НАТО, участие Грузии в стратегической дискуссии НАТО об обеспечении безопасности Черноморского региона, важную роль грузинских военнослужащих в борьбе против международного терроризма и участие в миротворческих операциях НАТО.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Соглашение с «Газпромом» ухудшило ситуацию в энергосекторе – президент
Gulf Air начнет полеты в Тбилиси летом 2017 года
Компания «Шилда» поставит в Китай 5 миллионов бутылок вина в течение трех лет
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
Кипрская модель объединения Грузии?!
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Первые лица Грузии соболезнуют в связи с авиакатастрофой под Бишкеком
Армянские военные участвуют в учениях в Грузии
Против грозненца Хизриева возбуждено дело о недоносительстве
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна