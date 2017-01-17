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Генсек НАТО встретился с госминистром Грузии
17.01.2017 18:31
Процесс интеграции Грузии в НАТО развивается динамично и будет успешно продолжаться и в 2017 году. Об этом было заявлено сегодня во время встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с государственным министром Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктором Долидзе.
Как сообщает пресс-служба аппарата госминистра по евроатлантической интеграции, на встрече собеседники обсудили планы дальнейшего сотрудничества Грузии с Североатлантическим блоком и процесс интеграции Грузии в альянс.
Виктор Долидзе поблагодарил Йенса Столтенберга за твердую поддержку евроатлантического вектора грузинской политики.
Кроме этого, на встрече в Брюсселе стороны обсудили процесс имплементации Существенного пакета Грузия-НАТО, участие Грузии в стратегической дискуссии НАТО об обеспечении безопасности Черноморского региона, важную роль грузинских военнослужащих в борьбе против международного терроризма и участие в миротворческих операциях НАТО.
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