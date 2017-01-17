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Грузинские дипломаты и политики учредили общественное движение «Новое единство для Грузии»
17.01.2017 19:07
В Грузии основано общественное движение «Новое единство для Грузии» с участием бывших дипломатов и политиков. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя.
Организацию основали бывший заместитель главы МИД Николоз Вашакидзе, экс-посол Грузии в ЕС Мамука Жгенти, лидер партии «Национал-демократическая партия» Бачуки Кардава и лидер партии «Европейские демократы» Паата Давитая.
«Главной целью будет работа для людей, защита прав человека и его благополучие» — заявил Вашакидзе.
Новое общественное движение готово сотрудничеству со всеми партиями и неправительственными организациями, кроме пророссийских.
При этом другой лидер общественной организации Бачуки Кардава не исключил, что в будущем движение может превратиться в партию.
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