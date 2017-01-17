Антикоррупционная группа СЕ публикует доклад о Грузии

17.01.2017 19:14 Антикоррупционный орган Совета Европы – Группа государств против коррупции (GRECO) 17 января опубликовала доклад, в котором признает достигнутый Грузией «существенный прогресс с точки зрения сокращения коррупции», но призывает власти Грузии продолжить реформы, направленные на сокращение уровня коррупции среди депутатов Парламента, судей и прокуроров.



В числе позитивных достижений GRECO отмечает заполнение имущественных деклараций депутатами Парламента, судьями и прокурорами высокого ранга, как внедрение механизма механизма мониторинга; Однако там же добавляет, что важно «распространение этих новых правил в отношении всех прокуроров, осуществлять их эффективное внедрение на практике и осуществлять их постоянный пересмотр».



«Отмечая «те меры, которые приняты для искоренения коррупции среди членов Парламента и усиления их подотчетности по работе», для дальнейшего улучшения прозрачности законодательных процессов GRECO также рекомендует разработать Кодекс этики, подлежащий исполнению. GRECO также призывает к обязательному оглашению конфликта интересов депутатов, чтобы «осуществлять мониторинг и определять, когда и какое влияние могут иметь личные интересы депутата на процессе принятия решения».



Что касается судебной системы, GRECO рекомендует «реформировать правила назначения, повышения и перевода на другое место судей, внедрить объективную и прозрачную системы распределения дел (напр. путем случайного распределения), точнее определить дисциплинарные нарушения и ограничить иммунитет судей по той деятельности, которая связана с принятием им правовых решений (функциональный иммунитет)».



Законодательный пакет, известный под названием Третьей волны судебной реформы, который наряду с другими вопросами предусматривает также новые критерии назначения судей и внедрение электронной системы распределения дел, был утвержден Парламентом Грузии после длительных обсуждений в декабре прошлого года.



GRECO приветствовал реформу, начатую с целью деполитизации службы прокуратуры и отметил, что она «должна быть проведена эффективно и в случае необходимости должна сопровождаться дополнительными нормами, которые еще больше снизят влияние со стороны правительства и парламентского большинства на процедуре назначения главного прокурора, а также на деятельности Прокурорского совета».



В докладе GRECO рекомендует отрегулировать правила принятия и повышения прокуроров по службе и пересмотреть существующий дисциплинарный режим.



Власти Грузии обязаны до конца июня 2018 года подготовить доклад о выполнении указанных рекомендаций, после чего, во второй половине 2018 года GRECO своим докладом о соответствии оценит выполнение рекомендаций.



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