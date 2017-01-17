Усупашвили: Мы создадим политическую партию, которая будет пользоваться серьезной поддержкой общества

17.01.2017 20:10 Мы создадим политическую партию, которая будет пользоваться серьезной поддержкой общества - заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили в беседе с "TV Пирвели".



По словам Усупашвили, новая партия не будет укомплектована из политиков, ушедших от "Республиканцев", но при желании почетное место в этом процессе будет и для них.



"Я не говорил, что мы не создадим политическую партию, я сказал, что я не создам политическую партию. Почему? Потому, что в нынешней политической ситуации в стране необходим не очередной политический игрок, которых много, а другой политический игрок. Другой политический игрок не выражается в другом имени и фамилии.



Например, мы не можем, и не будем соревноваться с другими политическими силами финансовыми рычагами, мы не можем, и не будем соревноваться с политическими силами владением административного ресурса, мы не можем, и не будем соревноваться с другими политическими силами в притворстве, мы не можем, и не будем соревноваться захватом и контролем многих телевидений. Не можем, и не будем. Не можем потому, что не имеем, не будем, потому, что у нас их не будет. Не будет потому, что этим не делаются правильные и хорошие дела.



Поэтому мы создадим политическую партию, которая будет иметь очень широкую и серьезную поддержку в обществе, мы активно примем участие в политических событиях. Например, приближаются местные выборы. Для людей, ушедших из "Республиканской партии", решивших принять участие в этом процессе, будет такое же почетное место в нем, как для любого другого человека. Я еще раз говорю, что это не будет партия ушедших из "Республиканской партии". Это будет единством людей, которые смогли лучше осмыслить те нужды, которые есть сегодня у страны. Поэтому стране необходим один из важных, политически сильных игроков. У нас не будет претензии на то, что мы единственные. Нашей задачей будет содействие формированию политической системы с нашим участием, и достижение серьезного успеха в парламентских выборах в 2020 году"- заявил Давид Усупашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

