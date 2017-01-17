Усупашвили: Я попытаюсь делать серьезное дело в грузинском политическом пространстве

17.01.2017 20:19 Председатель парламента Грузии предыдущего созыва Давид Усупашвили заявил о том, что обязательно вернется в активную политику. В интервью с "TV Пирвели" Усупашвили отметил, что вместе с очень серьезными людьми "попытается делать серьезное дело".



"Первым делом должен сказать, что есть люди, которые хотят, чтобы я вернулся в политику. Да, я обязательно вернусь в активную политику. Однако возможно, есть люди, которые не хотят моего возвращения в активную политику, но я и к ним обращаюсь, и скажу, что непременно вернусь.



Это будет именно по той схеме, о которой я заявил около полутора месяцев назад, что я попытаюсь вместе с весьма серьезными людьми делать серьезное дело в грузинском политическом пространстве. Для этого обдумывается, и идет работа над всеми необходимыми инструментами. Для этого необходима поддержка очень многих людей, в действительности я использую отпуск для этого, а не для отдыха.



Политические процессы характеризуются своими закономерностями, мы находимся в пост избирательной эпохе. На политический вопрос о том, кто управляет страной, был дан ответ на прошлых парламентских выборах. Поэтому все мы, кто очень довольны, или очень недовольны результатами выборов, должны свыкнуться с той реальностью, что в течение следующих четырех лет и политическое управление, и политическая ответственность находится в руках "Грузинской мечты"- заявил Давид Усупашвили.

















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