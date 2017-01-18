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Угулава: Мне кажется, что Миша приступил к написанию своей исторической одиссеи


18.01.2017   11:00
Каким образом Михеил Саакашвили является синонимом Грузии, на это не претендовал даже Илья Чавчавадзе, а из вчерашнего разговора можно сделать вывод, что единственной идеей является один конкретный человек, не имеющий содержания, - об этом в эфире «Рустави 2» заявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

По его словам, бывший президент Грузии допускает ошибку за ошибкой. По словам Угулава, незаменимых людей нет.

«Мне кажется, что Миша приступил к написанию своей исторической одиссеи, которая не имеет никакого отношения к заботе о народе. Фактически, получается, что идеей не является ни европейская Грузия, ни благоденствие людей, ни вступление страны в НАТО и ЕС. Каким образом Михеил Саакашвили является синонимом Грузии, на это не претендовал даже Илья Чавчавадзе, а из вчерашнего разговора можно сделать вывод, что единственной идеей является один конкретный человек, не имеющий содержания.

Мы служим обществу, незаменимых людей нет. Он в плохой политической форме, потому что допускает ошибку за ошибкой. Как можно было праздновать возвращение офиса? Это означает, что у тебя нет других побед и остается праздновать только это», - заявил Гиги Угулава.






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