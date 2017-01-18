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Угулава: Я не собираюсь баллотироваться на пост мэра Тбилиси


18.01.2017   11:02
Я не борюсь за возвращение, тем более не собираюсь баллотироваться на пост мэра Тбилиси, - об этом в эфире «Рустави 2» заявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

По его словам, подходы изменились, а общество не хочет возвращаться в прошлое. По словам Угулава, между Михеилом Саакашвили и бывшими членами «Национального движения» различия есть и в этом направлении.

«Я не борюсь за возвращение, тем более не собираюсь баллотироваться на пост мэра Тбилиси, но фундаментально это нельзя считать возвращением. В этом разница между моими взглядами и взглядами Миши. Он смотрит на это как на проект возвращения, а я горжусь теми 10 годами, которые я провел у власти, несмотря на то, что за многое мне очень больно. Я ни на минуту не хочу, чтобы мы вернулись, вернулись в прошлое, потому что сегодня обществу нужно абсолютно другое», - заявил Гиги Угулава.






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