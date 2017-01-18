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Антонио Таяни сменил Мартина Шульца на посту президента Европарламента


18.01.2017   11:04
Новым главой Европарламента во вторник по итогам четвертого тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни. Об этом заявил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц, передает РИА Новости.

В ноябре он объявил уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

«Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни», - сказал Щульц.

Как сообщил РИА Новости источник в ЕП, за Таяни проголосовал 351 депутат, за его основного соперника, представителя парламентской фракции европейских социалистов Джанни Пителлу – 282 европарламентария. Воздержались – 80.

Голосование на выборах главы высшего органа избирательной власти Евросоюза было тайным.






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