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Антонио Таяни сменил Мартина Шульца на посту президента Европарламента
18.01.2017 11:04
Новым главой Европарламента во вторник по итогам четвертого тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни. Об этом заявил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц, передает РИА Новости.
В ноябре он объявил уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.
«Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни», - сказал Щульц.
Как сообщил РИА Новости источник в ЕП, за Таяни проголосовал 351 депутат, за его основного соперника, представителя парламентской фракции европейских социалистов Джанни Пителлу – 282 европарламентария. Воздержались – 80.
Голосование на выборах главы высшего органа избирательной власти Евросоюза было тайным.
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