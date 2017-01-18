Премьер-министр Грузии встретился с королем Испании

18.01.2017 11:13 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с королем Испании Филиппом VI. Речь коснулась международной выставки по туризму, которая сегодня открывается в Мадриде.



По информации пресс-службы премьера, внимание было уделено индустрии туризма, как важнейшему социально-экономическому сектору. На встрече премьер-министр Грузии рассказал о растущем туристическом потенциале Грузии и заявил, что в 2016 году страну посетило 6,4 миллиона международных путешественников, а полученные от туризма доходы превысили 2 миллиарда долларов США.



На встрече, проходившей во дворце Эль-Пардо, присутствовал генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи. После встречи в королевском дворце прошло мероприятие, посвященное объявлению 2017 года международным годом развития устойчивого туризма, на котором присутствовали представители мировых политических и экономических кругов.



На мероприятии с речью выступил генеральный секретарь Всемирной туристской организации и упомянул в своей речи Грузию. По его словам, Грузия это бренд, который ассоциируется с прекраснейшей страной и отличными людьми.



К гостям с речью обратился королем Испании Филипп VI и пожелал им успехов.















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