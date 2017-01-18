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В головном офисе ВТООН открыли доску почета премьера Грузии
18.01.2017 11:48
Почетная доска c именем премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили открылась сегодня в головном офисе ВТООН (Всемирной туристкой организации ООН) в Мадриде.
Премьер-министр Грузии сегодня прибыл с рабочим визитом в Испанию. Официальная часть визита началась со встречи с президентом ВТООН Талебом Рифаи и обсуждения партнерства Грузии и Всемирной туристкой организации.
Завтра в Мадриде открывается международная туристическая выставка, в которой принимает участие Грузии. Правительственная делегация во главе с премьер-министром намерена побывать на открытии грузинской экспозиции.
Рифаи выразил свое восхищение Грузией. «Грузия – чудесная страна, полная жизни и энергии, с красивым народом, который всегда улыбается, и там чувствуешь себя как дома. Для меня большая честь, что премьер-министр Грузии, несмотря на свой загруженный график, нашел время и сегодня находится вмесе со мной» — заявил Рифаи после встречи с Квирикашвили.
В свою очередь премьер-министр Грузии поблагодарил главу ВТООН за поддержку туризма.
«Мы собрались тут, потому что верим в трансформационную силу туризма. Нас объединяют ценности, принципы и идеи, согласно которым, туризм является краеугольным камнем укрепления отношений между народами, обмена культурами, экономического успеха. Присутствие каждого из нас подтверждает, что несмотря на вызовы, мы продолжаем поддержку всех направлений» — заявил Квирикашвили.
"Новости-Грузия"
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