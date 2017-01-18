Вопрос о том, как Угулава вышел из тюрьмы, все время будет витать в воздухе - Шарашенидзе

18.01.2017 11:55 Эксперт Торнике Шарашенидзе считает, что главной причиной распада "Единого национального движения" было внутреннее противостояние.



В интервью телекомпании "Рустави 2" он отметил, что такой результат первым делом устраивал Бидзину Иванишвили, но члены нынешней "Европейской Грузии" ушли из партии потому, что знали, на съезде 20 января они не победят.



"Они ожидали того, что так или иначе на съезде 20 января проиграют, поскольку на съезд вышел формат, который устраивал Саакашвили. Поэтому они покинули партию. Исходя из этого, говорить о том, что они пошли по пути "Шишки" или Вашадзе, будет не совсем правильно. Они ушли потому, что 20 января их ожидал проигрыш"- заявил Торнике Шарашенидзе.



По его мнению, все идет от внутреннего противостояния, который устраивал "одного человека, и этим человеком является Бидзина Иванишвили, которому гениально удается развал партий".



Шарашенидзе отметил также, что новой партии придется поработать, чтоб поднять свой рейтинг. По его словам, "Европейской Грузии" трудно будет победить на выборах 2020 года. Эксперт заявляет, что новой партии необходим харизматический лидер, которого видят в Гиги Угулава.



"Гиги для них является лидером. Так что, в данном контексте им придется много работать. На мой взгляд, нравится им это или нет, все равно в воздухе будет витать вопрос: что такого произошло в конечном итоге, как Гиги вышел из тюрьмы"- заявил Торнике Шарашенидзе.



По словам эксперта, у Михеила Саакашвили по-прежнему есть ресурс, поскольку в результате выборов, очевидно, что Михеил Саакашвили может принести голоса.

















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