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Угулава: Согласие Саакашвили на должность губернатора Одессы было симуляцией президентской жизни
18.01.2017 11:56
По мнению бывшего мэра Тбилиси, представителя партии "Европейская Грузия", Гиги Угулава, согласие на должность губернатора Одессы со стороны Михеила Саакашвили было политически проигрышным шагом и "симуляцией президентской жизни", то есть тем, чего "не хватало Саакашвили". Угулава заявил об этом в эфире передачи "Арчевани" на канале "Рустави 2".
По его же словам, со стороны Саакашвили правильно было включение в политическую жизнь Украины и в проведении реформ. Тем не менее, на взгляд Угулава, неправильно было переезжать из Киева в Одессу, поскольку он оказался перед обязательством принять гражданство Украины, а это вызвало прекращение гражданства Грузии.
"Правда, президент и в этом случае мог сказать ему, да, пожалуйста, внеси заявление на получение второго гражданства и я удовлетворю его, он имел на это императивное право, но не сделал этого. После этого все международные друзья говорили ему: ты гражданин Украины, поэтому я с тобой о Грузии не буду говорить"- отметил Гиги Угулава.
По его же словам, быть гражданином Грузии является гордостью для всех граждан, и это не является фикцией.
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