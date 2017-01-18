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Большинство опрошенных уверено, что новый парламент будет работать лучше старого
18.01.2017 12:09
42% опрошенных NDI думают, что новый парламент Грузии будет работать лучше, чем парламент прошлого созыва.
По мнению 30% опрошенных, новый парламент будет работать также, а 8% думают, что парламент 9-го созыва будет работать хуже, чем прежний.
Полевые работы исследования Национального демократического института (NDI) были проведены в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Как заявляют в организации, предел средней погрешности составляет +/- 1,8%.
Исследования NDI финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.
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