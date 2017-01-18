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Абашидзе и Карасин поговорили по телефону


18.01.2017   12:25
Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе провел телефонный разговор с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что стороны обсудили «некоторые вопросы двусторонних отношений», а также повестку очередного раунда Женевских переговоров.

«Обсуждались некоторые текущие вопросы двусторонних отношений. Намечена повестка дня очередной встречи в рамках неформального диалога о путях нормализации российско-грузинских связей, которая состоится в Праге в начале февраля», — говорится в сообщении МИД РФ.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ после войны в августе 2008 года и признания Москвой независимости двух регионов Грузии — Абхазии и т.н. Южной Осетии. На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч Абашидзе и Карасина в Праге.

Формат встреч не предусматривает рассмотрения политических вопросов, а только конкретные вопросы торговли, транспортного сообщения, культурно-гуманитарного сотрудничества.







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