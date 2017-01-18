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«Я очень активно буду вовлечен в преодоление проблем детей» - президент


18.01.2017   15:50
Я и до этого был и в будущем буду очень активно вовлечен вместе с вами в преодоление проблем детей, - с этими словами обратился президент Грузии Георгий Маргвелашвили к участникам международного форума по вызовам, связанным с благополучием детей в Грузии.

Форум открыл сам президент и поблагодарил международных партнеров и доноров за помощь стране. Также он поблагодарил правительство Грузии и ведомства, которые, по его оценке, предприняли серьезные шаги для улаживания существующих проблем.

«В то же время нужно учесть и то, что проблемы не только не решены до конца (наверно до конца они никогда не будут решены), а весьма множественны и эти проблемы требуют наших координированных и активных ответов. Активного ответа требует тот факт, что, по данным ЮНИСЕФ, каждый шестой ребенок живет в бедности. Тот факт, что у нас еще есть случаи, когда детям приходиться работать, жит на улице, а также есть сложности, связанные с интеграцией детей с ограниченными возможностями. Естественно, все эти проблемы всегда постоянно будут существовать во всяком обществе, однако общества измеряются по тому, насколько есть у обществ, государств и их друзей способность преодолевать эти проблемы и совместно справляться со сложностями», - заявил президент.

На форуме присутствуют народный защитник Грузии, представители министерств, дипкорпуса и НПО.






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