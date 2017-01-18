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Некоторые клиники потратили деньги на благополучие менеджмента - министр здравоохранения
18.01.2017 15:52
Министр здравоохранения Грузии ДАвид Сергеенко утверждает, что ряд клиник потратили предусмотренные всеобщим здравоохранением денежные суммы на благополучие менеджмента и дивиденды и только малую часть направили на медперсонал и пациентов.
Как заявил Сергенко на встрече с руководителями ведущих клиник, Минздрав с таким подходом не примирится и с такими клиниками в будущем не продолжит сотрудничество.
«Всеобщее здравоохранение бесспорно и обоснованно считается одним из самых больших проектов, который дал огромной части населения облегчение и защитил их... За эти четыре года, Министерство здравоохранения ни разу не прибегло к репрессивным методам, примерным наказаниям и не собирается это делать и в будущем. Однако это не означает, что государство не будет защищать государственные интересы. Такой наш подход создал некоторым клиникам ложные ожидания. Они начали заботиться о том, чтобы тратить эти деньги на благополучие менеджмента и дивиденды и минимальное направлять на пациентов. Этого терпеть мы не намерены ни сейчас, ни в будущем», - заявил Сергеенко.
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