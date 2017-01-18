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Азербайджан усилит фитосанитарный надзор на границе с Грузией


18.01.2017   16:27
Азербайджан усилит санитарный и фитосанитарный надзор на границе с Грузией, сказал во вторник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев на мероприятии, посвященном очередному этапу реализации проекта "Поддержка развитию погранично-пропускного пункта (ППП) "Красный мост" между Азербайджаном и Грузией".

По словам Алиева, это станет возможным благодаря новому оборудованию, предоставленному сегодня Таможенному комитету Программой развития ООН (ПРООН).

Он отметил, что общая стоимость проекта составляет 1,33 миллиона евро, а реализация его продлится до 2018 года.

Цель проекта - развить сотрудничество между таможенными службами Азербайджана и Грузии, упростить торговые процедуры между странами, усилить санитарные и фитосанитарные проверки на границе, а также обеспечить ППП "Красный мост" более современными технологиями и инфраструктурой.

В свою очередь резидент-координатор ПРООН Гулам Исакзаи сообщил, что в течение 25 лет ООН при финансовой поддержке Евросоюза помогала азербайджанской таможне, но основной причиной ее успешной работы являются решения, принимаемые руководством страны, и деятельность сотрудников ГТК.

Посол ЕС в Азербайджане Малена Мард отметила, что ЕС и в 2017 году продолжит сотрудничество с Госкомтаможней страны, так как Азербайджан является важным партнером ЕС, как в торговой, так и других сферах.

В рамках мероприятия также было презентовано оборудование, предоставленное ГТК Международным агентством по атомной энергетике и Государственным департаментом США в рамках проекта "Развитие санитарно-радиологического надзора на таможенных погранично-пропускных пунктах" и программы "Надзор над экспортом и связанная с этим пограничная безопасность".






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