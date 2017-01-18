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Политсовет «Национального движения» возглавит Ника Мелия


18.01.2017   17:15
Ника Мелия будет руководителем политсовета - заявил член "Национального движения" Давид Киркитадзе в эфире "Палитраньюс".

Киркитадзе также отметил, что в партии появится много новых лиц.

""Национальное движение" часто покидали политики, но и пополнения было не меньше…. Руководителем политсовета будет Ника Мелия"- заявил Давид Киркитадзе.

12 января "Единое национальное движение" разделилось, и политсовет партии покинули 27 членов. 20 января во Дворце спорта состоится 7 000 заседание политсовета.

По словам Нино Каландадзе, на съезде не будут избирать председателя и генерального секретаря партии. По ее словам, поскольку Вано Мерабишвили не выразил позицию в связи с разделением партии, он остается генеральным секретарем.







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