|
Политсовет «Национального движения» возглавит Ника Мелия
18.01.2017 17:15
Ника Мелия будет руководителем политсовета - заявил член "Национального движения" Давид Киркитадзе в эфире "Палитраньюс".
Киркитадзе также отметил, что в партии появится много новых лиц.
""Национальное движение" часто покидали политики, но и пополнения было не меньше…. Руководителем политсовета будет Ника Мелия"- заявил Давид Киркитадзе.
12 января "Единое национальное движение" разделилось, и политсовет партии покинули 27 членов. 20 января во Дворце спорта состоится 7 000 заседание политсовета.
По словам Нино Каландадзе, на съезде не будут избирать председателя и генерального секретаря партии. По ее словам, поскольку Вано Мерабишвили не выразил позицию в связи с разделением партии, он остается генеральным секретарем.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна