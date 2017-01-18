Действия России нарушают существующий мировой порядок - Саманта Пауэр

18.01.2017 17:57 Агрессивные действия России нарушают существующий мировой порядок - заявила постоянный представитель США в Организации Объединенных наций Саманта Пауэр.



В ходе выступления в аналитическом институте в Вашингтоне Саманта Пауэр раскритиковала внешнюю политику России, и призвала международную общественность к усилению поддержки НАТО.



Постпред США в ООН говорила также о вторжении России на территорию Украины, и вмешательстве в выборы Соединенных Штатов Америки.



По словам Пауэр, облегчение санкций против России поощрит других враждебно настроенных стран.



"Действия России нарушают существующий мировой порядок. Если кто-то считает, что облегчением санкций вынудит Россию действовать в рамках международных норм, очень ошибается. Напротив, это покажет России, что рано или поздно ее действия получат международное признание. Это поощрит опасные действия не только России, но и Северной Кореи и Ирана. Мы должны поработать над определением уровня вмешательства России в выборы Соединенных Штатов, и убедится, что она понесет заслуженную ответственность за нарушения правил.



Соответственно, следует сохранить санкции, введенные президентом Обама против России"- пояснила Саманта Пауэр.

















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