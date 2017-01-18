ЕНД призывает парламент обнародовать соглашение с «Газпромом»

18.01.2017 18:04 «Национальное движение» обращается с резолюцией к парламенту Грузии с требованием обнародовать содержание соглашение с «Газпромом». Об этом заявил член партии Нугзар Циклаури.



Партия выражает солидарность неправительственному сектору, который с идентичным требованием обратился к правительству страны.



«В течение 20-ти лет у нас было соглашение с Россией, которое полностью учитывало интересы Грузии. Сейчас же власть за спиной народа провела переговоры, результаты которых утаиваются, что вызывает большие подозрения, что этим соглашением нанесен ущерб нашим интересам.



«Единое национальное движение» требует от властей обнародовать содержание этого документа. Мы вносит в парламент специальную резолюцию с этим требованием и солидарны с грузинской общественностью и представителей неправительственного сектора, выдвигающих это требование. У нас есть основательное подозрение, что нанесен ущерб национальным интересам нашей страны, интересам народа и все это сделала власть за спиной грузинского народа», - заявил Нугзар Циклаури.



Взамен на транзит газа из России в Армению, грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема пропущенного природного газа. На прошлой неделе стало известно, что грузинская сторона согласилось с предложением «Газпром-экспорта» касательно формы оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухгодичным и предполагается, что в первый год частично остается форма оплаты сырьем, однако со следующего года продолжится денежный расчет.

















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