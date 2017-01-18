Бокерия назвал ложью заявление Саакашвили, что тот не участвовал в формировании избирательного списка

18.01.2017 18:49 Гига Бокерия, член парламентской фракции "Европейская Грузия", отколовшейся от партии "Единое национальное движение", называет ложью заявление экс-президента Михеила Саакашвили о том, что он не был включен в процесс формирования избирательного списка "Единого национального движения".



"Кто может вообразить, что Михеил Саакашвили не был включен в процесс формирования избирательного списка? Он публично говорил, что этот список составил он. Кстати, и тогда он говорил не всю правду, поскольку список был результатом процесса, но он прямо говорил, дескать, "я избрал эти лица". Он часто использует слово "я", это, между прочим, является одним из симптомов. Разумеется, это ложь. В связи со списком у нас были весьма острые дискуссии. Он несколько раз включился в политсовет, и это знает вся партия. Было сделано много компромиссных шагов"- отметил Гига Бокерия.



По словам оппозиционного депутата от "Европейской Грузии", в процессе формирования списка кандидатов в депутаты в партии были люди, которые отказались от конкуренции в списке.



"Люди, которые отказались от конкуренции в списке, были очень принципиальные. Например, Гока Габашвили, Гиви Таргамадзе, потому как это было его категорическое требование. У него были и другие требования, но я не хочу сказать, что ему удалось добиться всего того, чего хотел. Именно в этом дело, что было не так, но я привел пример того, какой была его роль"- заявил Бокерия.



В интервью с "Табула" Гига Бокерия отметил, что в ходе формирования избирательного списка были трения не только в выборе персоналий, но и из-за отсутствия правил.



"Главное противостояние в связи со списком состояло не только в персоналиях, хотя и это было важным вопросом для него, но также должны существовать правила или нет. То есть, какая-то процедура, или какой-либо более или менее справедливый критерий, в рамках которого уже у политических лидеров, и в том числе у Михеила Саакашвили был бы свой вес, и смог бы использовать свой вес, но не так, чтобы Миша написал список, как требовали этого некоторые группы внутри партии. Мы действительно не уступили этот вопрос, но многое другое пришлось уступить, чтобы достичь консенсуса"- отметил Гига Бокерия.

















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