Король Испании посетил грузинский уголок на международной туристической выставкебсуждает планы реализации партнерского пакета с Грузией

18.01.2017 19:14 Грузия принимает участие в международной туристической выставке, которая проходит в Мадриде. Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, впервые за историю выставки грузинское выставочное пространство посетил король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией.



О курортах Грузии и осуществляемых масштабных инфраструктурных проектах высоким гостям рассказал премьер Георгий Квирикашвили.



Король Испании посмотрел клип о Грузии и заинтересовался грузинской полифонической музыкой.



Премьер-министр пригласил королевскую чету в Грузию на мероприятия по случаю празднования 100-летия восстановления автокефалии Грузинской православной церкви, а также интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго



Грузинский уголок на выставке также посетил генеральный секретарь Всемирной туристкой организации Талеб Рифаи.















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