Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Король Испании посетил грузинский уголок на международной туристической выставкебсуждает планы реализации партнерского пакета с Грузией


18.01.2017   19:14
Грузия принимает участие в международной туристической выставке, которая проходит в Мадриде. Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, впервые за историю выставки грузинское выставочное пространство посетил король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией.

О курортах Грузии и осуществляемых масштабных инфраструктурных проектах высоким гостям рассказал премьер Георгий Квирикашвили.

Король Испании посмотрел клип о Грузии и заинтересовался грузинской полифонической музыкой.

Премьер-министр пригласил королевскую чету в Грузию на мероприятия по случаю празднования 100-летия восстановления автокефалии Грузинской православной церкви, а также интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго

Грузинский уголок на выставке также посетил генеральный секретарь Всемирной туристкой организации Талеб Рифаи.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ввела скидки на транзит грузов из Украины
В 2016 году SOCAR снизила добычу нефти почти на 8%
Посол Грузии в Испании претендует на пост генсека ВТООН
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии продолжаются учения с участием армянских военных
NDI: Выборы в парламент Грузии были хорошо организованы
Политические рейтинги Грузии по результатам опроса NDI
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна