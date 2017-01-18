|
Георгий Квирикашвили провел встречу с премьер-министром Испании
18.01.2017 21:06
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с главой правительства Королевства Испания Мариано Рахоем.
Как сообщают в администрации правительства Грузии, в ходе встречи разговор коснулся сфер двустороннего сотрудничества и вопросов европейской и евроатлантической интеграции Грузии.
Георгий Квирикашвили поблагодарил испанского премьер-министра за непоколебимую поддержку европейской и евроатлантической интеграции, а также территориальную целостность Грузии.
Речь шла и торгово-экономических связях двух стран. Стороны отметили, что существуют хорошие основания для еще большего углубления отношений в этом направлении. Георгий Квирикашвили ознакомил Мариано Рахоя с четырехпунктным планом реформ грузинского правительства. Речь также шла о том, что Испания может поделиться своим успешным опытом в сфере туризма и об осуществлении совместных проектов.
Премьер-министр Грузии в резиденции испанского премьера сделал памятную запись в книге для почетных гостей.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна