Георгий Квирикашвили провел встречу с премьер-министром Испании

18.01.2017 21:06 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с главой правительства Королевства Испания Мариано Рахоем.



Как сообщают в администрации правительства Грузии, в ходе встречи разговор коснулся сфер двустороннего сотрудничества и вопросов европейской и евроатлантической интеграции Грузии.



Георгий Квирикашвили поблагодарил испанского премьер-министра за непоколебимую поддержку европейской и евроатлантической интеграции, а также территориальную целостность Грузии.



Речь шла и торгово-экономических связях двух стран. Стороны отметили, что существуют хорошие основания для еще большего углубления отношений в этом направлении. Георгий Квирикашвили ознакомил Мариано Рахоя с четырехпунктным планом реформ грузинского правительства. Речь также шла о том, что Испания может поделиться своим успешным опытом в сфере туризма и об осуществлении совместных проектов.



Премьер-министр Грузии в резиденции испанского премьера сделал памятную запись в книге для почетных гостей.















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