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Вольский считает «необдуманной» позицию президента по «Газпрому»
18.01.2017 21:16
Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал «необдуманной» позицию президента Грузии Георгия Маргвелашвили в связи с «Газпромом».
«Мы все, во всяком случае, парламентарии, наша команда стараемся не представлять заявление президента так, чтобы создавать какую-то предпосылку для нового противостояния, однако президент сам этого не думает. Сделано необдуманное заявление и, по меньшей мере, это показатель некомпетентности, тем более по этому конкретному вопросу», - заявил Гия Вольский.
По оценке президента Грузии, достигнутое соглашения влечет ухудшение энергосектора страны, кроме того, нанесен ущерб политическим и экономическим интересам. Президент считает, что создающееся из-за этого положение может в будущем вызвать целый ряд проблем.
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